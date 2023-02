Nuklearmacht EU wieder spruchreif

Der Wille, den Ukraine-Krieg als etwas Singuläres anzuprangern und damit zugleich von den eigenen Kriegen und der eigenen Kriegsbereitschaft abzulenken, ist in Berlin ungebrochen. Kaum ist die Behauptung, der Krieg sei der erste Angriffskrieg in Europa seit 1945, vom Tisch – auf Dauer kann man den völkerrechtswidrigen NATO-Überfall auf Jugoslawien wohl doch nicht leugnen –, da versucht sich der Bundeskanzler an der nächsten Variante. »Zum ersten Mal in unserer Geschichte führt eine Nuklearmacht hier auf europäischem Boden einen imperialistischen Angriffskrieg«, behauptete Olaf Scholz am Freitag zur Eröffnung der Münchner »Sicherheitskonferenz«. Ob man im Kanzleramt wirklich der Ansicht ist, die USA, Großbritannien und Frankreich hätten klammheimlich ihre Nuklearwaffen verschrottet, bevor sie im Jahr 1999 den Kosovo-Krieg führten? Nun ja. Man darf gespannt sein, auf welchen gewieften Trick Berlin als nächstes verfällt, um Russland um jeden Preis ein »zum e...