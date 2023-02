Kaffee oder Tee

Die Mischung macht’s, denn hier geht es nicht nur um Resteverwertungen und die Frage, wie man aus Linsen Aufstrich und was man mit eingelegten Zitronenscheiben macht. Denn wenn das scheitert, gibt es immer noch Ratschläge zum korrekten Umgang mit Schmerzmitteln. BRD 2023.

SWR, 16.05 Uhr

Basketball: Bundesliga

Löwen Braunschweig gegen Rostock Seawolves, 21. Spieltag: Nordduell in der ersten Liga der Männer. Die Rostocker wollen raus aus dem Mittelfeld der Tabelle, noch unter die ersten acht Teams kommen und damit einen Platz für die Play-offs ergattern. Soll das gelingen, müssen die Werfer aus der Hansestadt ihrer Favoritenrolle in Braunschweig gerecht we...