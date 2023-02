Schlimmer kann’s nicht werden

Nicht allein das Glück war Erzgebirge Aue in der Partie gegen Waldhof Mannheim hold, obwohl etwas »Glück auf«, der Kumpelgruß der Bergleute, schon im Spiel war. Denn beim verdienten Stand von 2:1 fing Aues Martin Stefaniak im Strafraum kurz den Ball mit beiden Händen auf, ohne Torhüter zu sein. Der Schiri übersah das (der Einsatz des Videobeweises ist in der dritte Liga noch nicht in Sicht). Doch nicht nur deshalb war Feinmotoriker Stefaniak ein Aktivposten auf dem Platz. Sein Freistoß gab die Vorlage zum 2:0 durch Antonio Jonjic per Kopf. Als größtes Glückskind des Tages fühlte sich unbestritten Omar Sijaric: Nach fast einem Jahr erfolgreichen Kampfes gegen den Krebs erzielte der Youngster nach tollem Steilpass von Dimitrij Nazarov das 1:0, indem er Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels geistesgegenwärtig tunnelte. Tendenz der Kumpel: Kellertür möglichst im Rücken behalten.

Auf dem aufsteigenden Ast befindet sich nach drei siegreichen Spielen auch Mitabst...