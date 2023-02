Die Schweizer Alpen

Bräuche, Käuze, Aberglaube

Einen ganzen Nachmittag lang Schweizer Urgesteine: Ob nun Senntumschellenschmiede, Schwinger in Zwilchhosen oder Wetterschmecker – in vier Folgen am Stück wird uns das Tun und Machen des putzigen Bergvolks nahegebracht. CH 2021.

3sat, 15.55 Uhr

Der Förster und seine besten Stücke

Im niedersächsischen Einbeck lassen sich über die Wertholzsubmission – einer Auktion – die Filetstücke von Buche, Eiche und Co. erstehen. Die Bäume aber werden nicht willkürlich umgehauen, statt dessen gibt der Förster vor, welcher Baum dem Waldbestand zur Weiterverarbeitung entnommen werden darf. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Besser als Tinder

Zum Valentinstag, denn uns die Amis eingebrockt haben, ein Blick nach Irland. Sogenannte Matchmaker gibt es immer noch. ...