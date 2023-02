Nur die Erde tut sich schwer

»Weil sich einfach alles ändern muss«, antwortet der queere Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) im letzten »Polizeiruf 110« auf die Frage seines Kollegen, warum »einer wie er« denn zur Polizei gehe. Kommissar Ross erfüllt natürlich seine Funktion als genderfluides Token, mit dem sich der Sender schmückt – aber, immerhin.

Die Erkenntnis, dass sich alles ändern muss, was aber nur geschehen wird, wenn man sich selbst ändert, hatte die Hamburger Band Schrottgrenze schon vor einigen Jahren: 2017 erschien mit dem Album »Glitzer auf Beton« Teil eins ihrer eigenen queeren Transformation innerhalb des deutschsprachigen Punkkontextes. Kein ganz einfacher Schritt in einer alphamännlich dominierten Szene. Bandgründer*in, Gitarrist*in und Sänger*in Saskia Lavaux, in Peine aufgewachsen als Alexander Tsitsigias, brachte Themen wie homosexuelle Liebe, Diversity und verbohrte Geschlechterklischees aufs Tapet, die Nachfolgeplatte »Alles zerpflücken« mit...