Zum Inhalt dieser Ausgabe | Prager Ironie Helmut Höge Für den tschechischen Schriftsteller Bohumil Hrabal ist Ironie eine Art von Naivität, »die aber so verbohrt ist, dass sie nicht nur unfähig ist, das eigene Anderssein zu erfassen, sondern in der einmal eingeschlagenen Richtung verharrt und auf diese Weise das Leben bereichert«. Als »Nährboden« brauche speziell die Prager Variante eine soziale »Mischung«, wie sie bis zum Einmarsch der Deutschen in Prag bestand. Diese haben dann jedoch erst alle Juden umgebracht und mussten schließlich selbst aus Tschechien verschwinden. Deswegen könne man »von der Prager Ironie nur noch historisch sprechen«. Ihre Wortführer waren der Proletarier Jaroslav Hasek und der Intellektuelle Franz Kafka. Beide sind 1883 in Prag geboren. Ihre Werke bilden nicht nur das theoretische Fundament der Prager Ironie, sondern sind auch ihr Ausdruck . »Sie sind eine Art negative Mystik dieses Zeitalters ohne Gott, um mit Georg Lukacs zu sprechen«. Hrabal bezeichnete Haseksogar einmal als sei...

