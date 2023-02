Missverstehen Sie sie richtig!

Den grausamen Gedanken, einmal unverstanden abtreten zu müssen, Gregor Florian Gysi wollte ihn wohl nie zu Ende denken. Zur Ablenkung hat er – »Ich bin Rechtsanwalt, Politiker, Autor und Moderator« – sich gleich vier Jobs verschafft, wie er ständig wiederholt. Seit vielen Jahren spricht er viele interessante Persönlichkeiten an, denen er viele kritische Fragen stellen könnte. In sein auf wechselnden Berliner Bühnen gastierendes Talkformat »Miss-Verstehen Sie mich richtig« (161.000 Youtube-Abonnenten) kam per Trigema-»Patriarchen« Wolfgang Grupp im Dezember ein Mann mit nur einem, diesen dafür aber bis zum Bersten ausfüllenden Job. Der »König von Burladingen« teilt Gysis Angst ums Missverstandenwerden und ist um Selbstaufklärung zu Person und wohltätig unternehmerischer Mission daher auch stets bemüht. Stichwort Nachhaltigkeit. Die ist dem umsichtigen Unternehmer sehr wichtig, seit es sich rechnet. Etwa beim Mobilitätsverhalten. »Ich brauche kein Auto. Ich...