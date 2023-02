Tischvorlage Meister Isegrim

Jahrelang war Funkstille in Niedersachsen, nun sind die Kontrahenten wieder zusammengekommen zum »Dialogforum Weidetierhaltung und Wolf«. Landesumweltminister Christian Meyer und Landeslandwirtschaftsministerin Miriam Staudte (beide Bündnis 90/Die Grünen) hatten am vergangenen Donnerstag nach Hannover geladen. Schaf- und Ziegenhalter, Naturschutzverbände und Landwirteorganisationen folgten dem ministeriellen Ruf, ferner Umweltökonomen, Agrarwissenschaftler und Vertreter kommunaler Behörden. »Wir wissen, wie schwierig das Thema Wolf ist und dass es keine einfachen Lösungen gibt«, wurde Meyer am Freitag in einer Mitteilung zitiert. Stimmt, zumal, wenn Positionen unvereinbar scheinen.

Geht es nach Gina Briehl, sollten Diskussionen über Wolfsjagd und eine Änderung seines strengen Schutzstatus beim »Dialogforum« ausbleiben, sagte die Pressesprecherin vom Niedersächsischen Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Sonnabend zu jW. Im Fokus müsste hingegen ein fachg...