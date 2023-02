Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fernab der Front Münster als Standort für NATO-Hauptquartier im Gespräch. Polen und Niederlande dagegen David Bieber Das westfälische Münster ist offenbar heißer Kandidat für ein neues Hauptquartier der NATO in Nordeuropa. Zwar wirbt der Nachbar und NATO-Partner Polen für Szczecin nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Doch die strategische Ausrichtung der Kriegsallianz auf einen Konflikt mit Russland dürfte gegen den Aufbau eines Hauptquartiers viele Kilometer näher an der sogenannten Ostflanke sprechen. Szczecin »läge im Ernstfall einfach zu nah im Wirkungsbereich der ballistischen Waffen Russlands«, erfuhr entsprechend die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) der Funke-Mediengruppe laut einem Bericht vom Freitag. Bereits Mitte Januar hatte das Magazin Business Insider Münster als neuen Standort öffentlich ins Spiel gebracht. Dennoch schien man seitens der Stadt am Mittwoch auf telefonische Anfrage von junge Welt überrasch...

Artikel-Länge: 2569 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen