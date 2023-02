Gegründet 1947 Sa. / So., 4. / 5. Februar 2023, Nr. 30

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Totale Mobilmachung« Nach der Niederlage in Stalingrad: Die Schlacht an der Wolga löste in Deutschland eine Krise des faschistischen Systems aus Nach der Stalingrader Schlacht reifte in Deutschland eine innenpolitische Krise heran, die im Laufe des Jahres 1943 immer empfindlicher spürbar wurde. (…) Ein Ausdruck der tiefen Krise des Hitlerregimes waren die mit der »totalen Mobilmachung« Anfang 1943 eingeleiteten einschneidenden politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen der Hitlerregierung, die den Versuch darstellten, aus der Krise herauszukommen und den Krieg doch noch zugunsten Hitlerdeutschlands zu wenden. Diese Maßnahmen verfolgten das Ziel, die Rüstungsproduktion maximal zu steigern, die dafür notwendigen Rohstoffe in Deutschland und den okkupierten Ländern sicherzustellen sowie zusätzliche Menschenreserven für die Hitlerwehrmacht und die Kriegswirtschaft freizumachen. Sie verschärften die Ausbeutung der Arbeiterklasse noch mehr und bauten das militärische Zuchthausregime aus. Sie festigten die Macht der herrschenden Rüstungsmonopole und führten zu einer völligen Verschmelzung der Macht der M...

Artikel-Länge: 4882 Zeichen

