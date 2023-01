Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Geheimnisvolle Wildblumen Feld- und Wiesenblumen Sie heißen Anemone, Angelica, Daphne oder Veronica: nein, nein, nicht die Liste aller weiblichen CSU-Mitglieder seit Parteigründung. Es geht um Blümelein, die im französischen Zentralmassiv, genauer: in Aubrac, wachsen. Frankreich 2018. Arte, 16.55 Uhr Hitlers Macht Der Zerstörer »Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, wählt Krieg«, war die Gleichung, die die KPD während der Reichspräsidentenwahl 1932 korrekt aufstellte. Hitler selbst setzte auch nach der Machtübertragung noch auf Friedensdemagogie und sicherte in seiner Rede im Mai 1933 u. a. Frankreich und Polen Koexistenz zu. Aber abseits dieser Rhetorik und allen negativen Personenkults, den die bürgerliche Geschichtsforschung warmhält: Die Faschisten mussten sic...

Artikel-Länge: 2462 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen