Einsatz im Schnee

Wintereinbruch im Norden

Was waren das für Zeiten: Man saß Anfang des Jahres in Coronaquarantäne, und draußen soff die Welt in Weißem ab. Heißt, man hätte eh nicht rausgekonnt. Nun blieben diejenigen, die die Nachbestückung für den Kühlschrank hätten bringen können, auch lieber daheim und fragten zaghaft, wie groß der Hunger denn schon sei. Über das größte Schneechaos im Norden seit 1979. D 2021.

NDR, 15.00 Uhr

Kodiak – Insel der Riesenbären

Lachse leben gefährlich: Nicht nur, wenn sie sich auf dem Frühstücksbuffet im Hotel während der Fortbildung tümmeln, sondern auch auf Laichwanderung. Denn in Kanada und Alaska sind die dort wohnenden Braunbären erpicht darauf, möglichst viel Fisch als ihre wichtigste Nahrungsquelle zu ergattern. Während die Erderwärmung die Populationen ihrer Artgenossen an der pazifischen Ostküste dezimiert, ...