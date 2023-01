Triumph der Diplomatie

Am 27. Januar 1973 unterzeichneten in der französischen Hauptstadt die Außenminister der Demokratischen Republik Vietnam (DRV) und der USA, Nguyen Duy Trinh und William P. Rogers, das »Abkommen über die Beendigung des Krieges und die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam«. Ein textgleiches Abkommen unterschrieben an der Seite der DRV die Außenministerin der Provisorischen Revolutionären Regierung der Republik Südvietnam (RSV), Nguyen Thi Binh, an der Seite der USA der Außenminister der Republik Vietnam (Saigon), Tran Van Lam. Mit dem Ergebnis eines hartnäckigen mehrjährigen Verhandlungspokers wurde das Ende dessen besiegelt, was weithin »Amerikanischer Krieg« genannt wird. Er war im Frühjahr 1965 mit der Entsendung der ersten US-Bodentruppen nach Südvietnam und dem Beginn des Bombenkrieges gegen den Norden des Landes vom Zaun gebrochen worden.

Der Chefunterhändler der DRV, Le Duc Tho, nannte das Abkommen¹ auf einer Pressekonferenz in Paris »die Krönun...