Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hart und billig: Stahlbeton Marc Hieronimus Beton ist alt. Neu ist seine »Bewaffnung« mit Stahllitzen (frz. béton armé, engl. armoured concrete). Wie so vieles ist die Kombination im 19. Jahrhundert erdacht, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft verbreitet worden. Stahlbeton ermöglicht manche Konstruktionen, die mit anderen Materialien nicht zu bewerkstelligen sind. Die eigentlichen Gründe für seinen Masseneinsatz sind aber Zeit und Geld: Betonkonstruktionen sind schnell und erst einmal billig. Wenn dann na...

Artikel-Länge: 1525 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen