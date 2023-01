Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gepeinigt von Sanktionen Syrische Bevölkerung leidet unter westlichem Embargo. Wiederaufbau des Landes in weiter Ferne Karin Leukefeld, Damaskus Die syrische Bevölkerung hat »Vertrauen und Zuversicht« in den UN-Prozess längst verloren. Grund dafür ist die anhaltende Verschlechterung der Lebensbedingungen für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung – und zwar unabhängig davon, wo im Land sie leben. Verantwortlich für die Wirtschaftskrise ist neben den Kriegsfolgen die Teilung des Landes durch Besatzungstruppen aus der Türkei und den USA. Mit einseitiger Parteinahme für sehr unterschiedliche Regierungsgegner blockieren sie den innersyrischen Dialog und spalten die Gesellschaft. Die USA unterstützen die mehrheitlich kurdisch-arabischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) im Nordosten; die Türkei unterstützt Islamisten in Idlib und im nördlichen Umland von Aleppo. Die Besatzungstruppen hindern die syrische Regierung außerdem im Norden, Nordwesten, Nordosten und Süden (Al-Tanf) daran, die nationalen Grenzen zu kontrollieren, Schmuggel zu unterbinden und die eigenen Ressourcen (Öl, Gas, Wasser, Baum...

