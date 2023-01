No more Bullshit-Jobs

Weit verbreitet ist die Auffassung, ohne Konkurrenz, ohne unternehmerisches Interesse am Gedeihen des eigenen Privatbetriebs sowie ohne einzelbetriebliches Gewinninteresse gebe es keine Motive für effektives und effizientes Arbeiten. Dem Nachdenken über eine gesamtgesellschaftliche Alternative setzt diese These empfindliche Grenzen. Sie klammert interessiert Tendenzen in der Gegenwart aus, die nicht zu ihr passen.

Berufsinhaltliche Arbeitsmotivationen

Schon in der bürgerlichen Gesellschaft mit kapitalistischer Ökonomie entstehen bei den Arbeitenden zum Teil Vorstellungen, wie sie sinnvollere und bessere Produkte und Dienstleistungen schaffen und anbieten können, als dies unter kapitalistischen Maßgaben möglich ist. »In dem Maße (…), in dem die Arbeitenden ihre Arbeit aus subjektiven Motiven heraus inhaltlich ernst nehmen, entwickeln sie Vorstellungen und Ansprüche in bezug auf diese Arbeit, werden sie in diesem Sinne zu deren bewusstem Subjekt, das nach e...