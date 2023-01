Baur, Stephan, Ritter

Er gäbe seinen Figuren »etwas Kindliches und Infantiles in einem«, schrieb Ernst Schumacher 1977 in der Berliner Zeitung, als Reimar Johannes Baur in der damaligen Kleinen Komödie des Deutschen Theaters (DT) in einem Karl-Valentin-Abend auftrat. Ob Baur mit der Formulierung etwas anfangen konnte? Er stand in diesen Jahren ganz oben in der Reihe der großen Schauspieler des Hauses, an das er 1960 von Wolfgang Langhoff verpflichtet worden war. Noch in den 40er Jahren erhielt er seine Ausbildung am Defa-Nachwuchsstudio und hat tatsächlich ab und an bei der Defa gespielt, beispielsweise 1974 die Titelrolle in Frank Vogels Historienfilm »Johannes Kepler«. Frank Beyer gab ihm 1992 seine letzte Hauptrolle in dem ARD-Zweiteiler »Sie und Er« mit Senta Berger nach einer Ehegeschichte von Klaus Poche. Baur blieb noch bis 2001 am DT, musste dann aber aufhören, weil seine Sehkraft nachließ.

Seit Ende der 50er Jahre spielte Baur häufig im Fernsehen, darunter als eine de...