Bosse blockieren

Belegschaftsvertreter fordern Details. Einzelheiten zu den Plänen des US-Autobauers Ford, das deutsche Traditionswerk in Köln »umzustrukturieren«. Bis zu 3.200 Jobs in der Produktentwicklung, im Ersatzteilzentrum und der Verwaltung stehen auf der Kippe, »jeder vierte Beschäftigte dort soll gehen«, empörte sich Benjamin Gruschka am Montag abend in einem Statement. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats (GBR) hatte deshalb gleichentags zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung geladen. Der Andrang am Montag vormittag war riesig, im Dreischichtsystem versammelten sich wütende und frustrierte Kollegen. Gruschka: »Mehr als 12.000 der insgesamt circa 15.000 Beschäftigten am Kölner Standort.« Ein Mobilisierungserfolg in akuter Lage. Aber auch einer mit Wirkung?

Das Problem: Die Ford-Chefs schweigen über die Modalitäten der Arbeitsplatzvernichtung, lassen die Belegschaft im Ungewissen. Und nennen nur einen zentralen Grund: die Komplettumstellung bei Pkw bis ...