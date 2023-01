»Klimakleber« bleiben dran

Auch ohne Klebstoff an den Händen lassen sie nicht locker: Die »Letzte Generation« wertet die vergangenen zwölf Monate des Klimaschutzprotestes als Erfolg und hat am Montag bereits das nächste Kapitel ihres zivilen Ungehorsams angekündigt. Ab dem 6. Februar soll der betont gewaltfreie Protest auf »alle Regionen Deutschlands« ausgeweitet werden, kündigte die Aktivistin Aimée van Baalen während der ersten Jahrespressekonferenz des Aktionsnetzwerks an. Zur Teilnahme sei die gesamte Bevölkerung aufgerufen.

Im Jahr 2022 sei niemand an ihnen vorbeigekommen, man habe es geschafft, einen öffentlichen Diskurs zu entfachen, freute sich Sprecherin Carla Hinrichs. So sei der Begriff »Klimakleber« auf Platz 5 der Liste zur Wahl des Worts des Jahres gelandet, »Klimaterroristen« wiederum wurde Unwort des Jahres. Zudem steige Umfragen zufolge die Zustimmung in der Bevölkerung zur Kritik an der Bundesregierung, zuwenig in Sachen Klimaschutz zu unternehmen. Der geballte Ge...