Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wir werden nicht vergessen!« 81 Jahre nach dem Naziüberfall auf die UdSSR unterstützt Deutschland erneut faschistische Kreise in der Ukraine junge Welt dokumentiert die Rede, die Heiner Bücker bei der Gedenkkundgebung der Berliner Friedenskoordination am 22. Juni 2022 am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park anlässlich des Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion gehalten hat. Der Deutsch-Sowjetische Krieg begann heute vor 81 Jahren am 22. Juni 1941 mit dem sogenannten Unternehmen Barbarossa. Ein Raub- und Vernichtungskrieg gegen die UdSSR von unvorstellbarer Grausamkeit. In der Russischen Föderation wird der Krieg gegen Deutschland als Großer Vaterländischer Krieg bezeichnet. Bis zur Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 starben ca. 27 Millionen Bürger der Sowjetunion, die Mehrheit davon Zivilisten. Nur zum Vergleich: Deutschland verlor weniger als 6.350.000 Menschen, 5.180.000 davon Soldaten. Es war ein Krieg, der, wie das faschistische Deutschland erklärte, gegen den »jüdischen Bolschewismus« und die »slawischen Untermenschen« gerichtet war. Heute, 81 Jahre nach diesem hist...

