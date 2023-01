Symbolpolitik in Schwedt

Die PCK-Raffinerie in Schwedt stand am Freitag im Mittelpunkt der Berliner und Brandenburger Landespolitik. Die gemeinsame Parlamentarierkonferenz tagte symbolisch auf dem PCK-Gelände zu den Themen Energie und Mobilität. Ein Schwerpunkt war die aktuelle Situation der Raffinerie und ihre zukünftige Entwicklung. Diskutiert wurde aber auch, wie Pendler besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Hauptstadt gelangen können.

Angesichts der Versorgungssituation der Raffinerie war die künftige Energieversorgung der Region das drängendste Thema. Denn neun von zehn Autos in beiden Bundesländern fahren mit Diesel und Benzin aus Schwedt. Und Diesel könnte schon in wenigen Tagen teurer werden, sagte PCK-Geschäftsführer Harry Gnorski am Freitag. Grund sei die geringe Auslastung der Raffinerie, derzeit nur 56 Prozent. In knapp zwei Wochen darf zudem kein D...