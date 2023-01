Angriff auf die Pressefreiheit

Nach polizeilichen Hausdurchsuchungen in Redaktionsräumen und bei Mitarbeitern des linken Senders Radio Dreyeckland (RDL) in Freiburg kam es am Mittwoch abend zu einer Protestkundgebung. Rund 600 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich zur Unterstützung der Betroffenen in der Innenstadt. Die Polizei zeigte starke Präsenz.

Wegen eines auf der Website des Senders einsehbaren Verweises auf das Archiv des verbotenen Bewegungsportals »linksunten.indymedia« hatte der Staatsschutz am Dienstag in den frühen Morgenstunden die Räume der Radioredaktion im Grethergelände durchsucht. Der Vorwurf lautete auf »Verdacht auf Verstoß gegen das Vereinigungsverbot«. Die staatsanwaltschaftliche Konstruktion laute, dass RDL »der verlängerte Arm von Linksunten« sei, wie der Sender anschließend erklärte. Auch Wohnungen des RDL-Geschäftsführers Andreas Reimann und des Redakteurs Fabian Kienert waren Ziel der Polizeiaktion. Bei ihnen beschlagnahmten die Ermittler mehr...