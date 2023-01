Pinky & der Brain

Napoleon Brainaparte

Der Weltgeist zu Pferde in Form eines Albinonagers: Brain und sein extradämlicher Sancho Panza Pinky reisen in der Zeit zurück. Ziel: Brain will Napoleons Platz einnehmen. Na ja, was die Körpermaße angeht, sollte das klappen. USA 1995.

Tele 5, 15.35 Uhr

Natura Europa

Was ist Wildnis?

Zurück auf die Bäume? Es gibt kein Zurück, zumindest nicht in Europa. Denn die Annahme, der Kontinent sei einst dicht bewaldet gewesen, steht einer großen Vielfalt an Offenlandarten gegenüber. Der Mensch scheint also nicht so großflächig gerodet zu haben, wie m...