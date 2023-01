Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Einzelne und ihr Eigensinn Die Chefreporterin »Freiheit« bei der Tageszeitung Welt hat ein ziemlich kindisch geratenes Buch über ihr Lieblingsthema geschrieben Von Peter Schadt »Manchmal kommt mir in den Sinn,

nach Amerika zu segeln,

nach dem großen Freiheitsstall,

der bewohnt von Gleichheitsflegeln.« Heinrich Heine Anna Schneider, Chefreporterin »Freiheit« bei der Welt, hat 2022 bei dtv ihr erstes Buch veröffentlicht: »Freiheit beginnt beim Ich«, eine »Liebeserklärung an den Liberalismus«. Auf knappen 100 Seiten wirbt sie mit ihrer Streitschrift für »die liberale Idee, für das selbstbestimmte, freie Individuum«. Eine Frage der Perspektive »Freiheit ist Freiheit.« Mit dieser Tautologie beginnt Schneider ihr Buch. Entgegen landläufiger Urteile, dass Tautologien zwar immer richtig, aber nicht sehr gehaltvoll sind, sieht die Autorin es umgekehrt: Eigentlich sei damit alles gesagt: »So einfach ist das!« Entsprechend sei die Tautologie auch nicht notwendig korrekt und inhaltsleer, sondern ihre ganz persönliche Sicht auf die Sache und damit natürlich höchst umstritten: »Ich garantiere, die Widerrede folgt auf dem Fuß«. Die Kritik, die...

