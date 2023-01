Diese Stimme

»Talent haben viele, aber Ehrgeiz ist der entscheidende Faktor. Wie sehr du es brauchst, geliebt zu werden und stolz auf dich zu sein; das treibt dich wirklich an – und nicht ein lästiges Streben nach Stellung oder Geld.« Wahre Worte Janis Joplins. Am 19. Januar wäre die weiße Bluesrocksängerin – zentrale Figur der Hippiezeit – 80 Jahre alt geworden. Es kam bekanntlich ganz anders: Bereits am 4. Oktober 1970 wurde Joplin tot im Landmark-Motor-Hotel in Hollywood aufgefunden, sie starb an einer Überdosis Heroin. Wie konnte es so weit kommen?

Geboren wurde Joplin als Tochter einer Büroangestellten und eines Ingenieurs der Texaco-Ölgesellschaft in der kleinen texanischen Stadt Port Arthur. Leicht hatte sie es nicht: Sie fand sich weder hübsch noch begehrenswert, in ihrer Jugend war sie eine Außenseiterin, wurde...