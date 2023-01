Mafiaaussteiger des Tages: Antonio Panzeri

Die Ermittler in Belgien machen bei der Aufklärung des jüngsten EU-Skandals den Bock zum Gärtner. Am Mittwoch berichtete die BBC, dass der ehemalige italienische EU-Parlamentarier Pier Antonio Panzeri auspacken wolle, welche Länder alles in die Affäre um prall gefüllte Geldkoffer verwickelt seien. Dafür könne er nach einer Kronzeugenregelung, die für Mafiaaussteiger geschaffen wurde, Milde erwarten: ein Jahr Gefängnis plus Geldstrafe statt einer erheblich längeren Haftzeit.

Panzeri hat anscheinend kalte Füße bekommen. Am Montag hatte ein Gericht in Italien eingew...