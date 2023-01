Rehahn, Hindemith, Brandt

Eine junge Journalistin schrieb als Mitbegründerin und stellvertretende Chefredakteurin vom Start, der sich im Untertitel das »Illustrierte Blatt der jungen Generation« nannte, 1946 ihre erste Filmkritik zu dem Defa-Film »Irgendwo in Berlin«; Harry Hindemith war einer der Hauptdarsteller. Der Name der Kritikerin: Rosemarie Rehahn. Am kommenden Sonntag wird ihr 100. Geburtstag begangen. Ab 1949 arbeitete sie für das Neue Deutschland, 1954 begann sie ihre jahrzehntelange Mitarbeit bei der gerade gegründeten Wochenpost. Hier entwickelte sie sich mit Filmkritiken, internationalen Festivalberichten und einfühlsamen Schauspielerporträts zu einer der wichtigsten Filmpublizistinnen der DDR, auch in anderen Zeitschriften und mit Buchbeiträgen, etwa im Kino- und Fernsehalmanach »Prisma«. Sie schrieb ihre Kritiken so, »als befände sie sich in einem Zwiegespräch mit dem Leser. Sie ließ uns an ihrem Nachdenken über die Filme teilhaben, näherte sich ihnen mit klugen Fr...