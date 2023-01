Gewerkschafter kommen auf Touren

Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst nimmt eine Woche vor Beginn der ersten Verhandlungsrunde Fahrt auf. Am Dienstag demonstrierten mehr als 400 Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) vor der Firmenzentrale, so dass die gesamte Ringbahnstraße in Berlin-Tempelhof von unzähligen orangen BSR-Fahrzeugen verstopft war.

Die Beschäftigten des kommunalen Betriebs waren vor die Zentrale gezogen, um mit 3.300 Unterschriften von Kolleginnen und Kollegen ihre Forderungen für einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) zu bekräftigen. 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro, lautet die Forderung. Gerade der Sockelbetrag von 500 Euro ist vielen besonders wichtig, da er vor allem den unteren Lohngruppen zugute kommt. Doch die Firmenleitung scheue die Mindesterhöhung »wie der Teufel das Weihwasser«, erklärte ein Kollege auf der Kundgebung.

Die Geschäftsführung habe bezweifelt, ob Verdi überhaupt noch die Durchsetzungskraft hätte, ...