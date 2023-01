Jesus des Tages: Claas Relotius

Sieh da, sieh da, Relotius: Das Ende war noch nicht der Schluss. Eine Ballade über das Leben des Claas R. (37) steht noch aus. In der Tat nämlich kommt diese Gattung dem, was er trieb, am nächsten. Einheit von Gegenstand und Methode, wir stehen drauf. Wie wir auf Relotius standen, ehe all die Dinge über ihn standen, in der Zeitung nämlich. Dinge, die er getan hatte, und zwar in der Zeitung. Da ist sie wieder, die Einheit von Gegenstand und Methode. Wie gesagt, wir stehen drauf.

Man will nicht in seiner Haut stecken. Verrufen als Lügner – und hat doch nichts betrieben ...