Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Gigafactory« am Pranger IG Metall kritisiert miserable Arbeitsbedingungen bei Tesla in Grünheide. Konzern will Fabrik ausbauen Bernd Müller Als der US-Autobauer Tesla nach Grünheide kommen wollte, wurde ihm der rote Teppich ausgerollt. Kaum ein Jahr nach der Eröffnung der »Gigafactory« hat nun Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) leichte Kritik an die Konzernleitung gerichtet: Sie möge doch für gute Arbeitsbedingungen in der Fabrik sorgen. »Angesichts der Engpässe bei Fach- und Arbeitskräften in Brandenburg wird es im Wettbewerb um Personal nur den Unternehmen langfristig gelingen«, ausreichend Personal zu gewinnen und zu halten, »die attraktive Arbeitsbedingungen im Sinne guter Arbeit bieten«, erklärte Steinbach am Montag gegenüber der dpa. Hintergrund dieser Äußerungen sind Berichte über unzumutbare Arbeitszeiten, miserable Arbeitsbedingungen und Bespitzelung der Beschäftigten durch die Chefetage bei Tesla in Grünheide. Auf ihrer jährlichen Pressekonferenz (PK) hatte die IG Metall von Unmut in der Belegschaft berichtet. Genährt werde er durch belastende Schichtsysteme, häuf...

Artikel-Länge: 3246 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen