Namenswitz des Tages: CDU

Was hat sich Friedrich Merz fürs neue Jahr vorgenommen? Die CDU soll wieder rassistischer werden. Ein frommer Wunsch, dessen Verwirklichung er gleich mal anging, indem er böllerwütige Silvesterfeierer als »kleine Paschas« bezeichnete. Damit meinte er nicht den 38jährigen aus Meck-Pom, der mit einem Sprengsatz von der Größe einer Autobatterie am denkmalgeschützten Grabower Rathaus 20 Scheiben zerstörte und einen Sachschaden von 30.000 Euro anrichtete. Und auch nicht die Krawallos in Gotha, Schleiz, Jülich und anderen Orten. Sie entledigten sich gleich eigener Körperteile – von Fingern, ...