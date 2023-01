Da fehlt noch was

Die Vorbereitungsphase wurde mit sechs Siegen in sechs Testspielen optimal absolviert – vor der Wiederaufnahme der Fußballbundesliga hält sich die Euphorie beim 1. FC Union aber noch in Grenzen. »Wo wir stehen, werden wir nach dem Spiel gegen Hoffenheim wissen. Ich habe das Gefühl, dass noch einiges fehlt«, sagte Union-Trainer Urs Fischer vor der Heimpartie des 16. Spieltages gegen die TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr, auf Sky), »Resultate in der Vorbereitung können auch täuschen. Es ist natürlich gut, wenn man gewinnt. Dann nimmt man auch eine gewisse Zuversicht mit.«

Mit einem 3:1-Erfolg schlossen die Berliner die Testspielserie ab, ehe am Dienstag die Vorbereitung auf den Neustart nach der langen Winterpause erfolgt. So richtig zufrieden zeigte sich Trainer Urs Fischer jedoch nicht. »Die erste Hälfte hat mir defensiv nicht gefallen. ...