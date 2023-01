Die Reise ins Ich

Der Mensch (Dennis Quaid) ist im Menschen (Martin Short) schwer zu finden. Manchmal ist er nur mikrobengroß. Ein Ritt durch anderer Leute Blutbahn. USA 1987.

Arte, 14.15 Uhr

Faszinierende Erde

70 Prozent des Süßwasservorrats unseres Planeten befinden sich in fester Form im antarktischen Eisschild. Na ja, noch. Der Klimawandel lässt so einiges an Gefrorenem schmelzen. Dabei wäre die Erde, wie wir sie kennen, nicht vorstellbar ohne Eis: Gletscher formten die Täler, in denen wir leben. Weitere Teile der Serie zu Wasser, Wind und Tieren im Anschluss. BRD/GB 2022

3sat, 15.35 Uhr

Kuba, Reise durch eine Lowtech-Nation

Von der US-Blockade an die Wand gedrückt, nutzt Kuba seine wichtigste Produktivkraft: Wissen. Denn damit lässt sich, so umständlich es faktisch ist, einiges ertüfteln, was der Imperialismus verwehrt, dass es imp...