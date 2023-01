Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht MDR um 4 Make-Up-Trends für 2023 Die letzten Jahre haben an uns Spuren hinterlassen. Aber faltig, picklig, rauh und blutunterlaufen muss man ja nicht herumlaufen, wenn es denn Farben und Cremes zum Kaschieren und Reparieren gibt. D 2023. MDR, 17 Uhr Wildkatzen und Wildhunde Afrikas Wildkatzen: Anmutig, aber bedroht Sollte Ihr verwöhnter Stubentiger einmal die rauhe Realität da draußen vor Augen geführt bekommen, gibt es hier ein Mittel der schwarzen Haustierpädagogik: Denn das Leben afrikanischer Großkatzen ist kein leichtes. Aber es gibt Wege, die Miezen zu retten; etwa wenn der Gürtel um ein Kraftwerk auch dazu dienen kann, Servalen eine Heimat zu bieten. F 2022. Ar...

Artikel-Länge: 2119 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen