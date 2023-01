Ausstand bei Modeketten

Beim spanischen Moderiesen Inditex regt sich Widerstand gegen schlechte Bezahlung. Am Sonnabend sind landesweit die Beschäftigten der zum Konzern gehörenden Ketten Zara, Lefties, Kiddy’s Class und Pull & Bear in den Streik getreten. Die anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT hatte zum Ausstand aufgerufen, um ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. In den kommenden Wochen soll es nun Verhandlungen mit dem Konzern geben – allerdings wurde die CGT zum Treffen nicht eingeladen, sondern lediglich die zwei großen Gewerkschaften CCOO und UGT. Und das, obwohl die Mehrheit der Beschäftigten von Inditex in der Region Ma­drid bei der CGT organisiert ist.

In den Verhandlungen soll es in erster Linie um die Anpassung der Löhne an die steigende Inflation gehen. Die CGT fordert außerdem, dass die Beschäftigten, die weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten, 250 Euro pro Monat mehr erhalten sollen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht die Forderung an ...