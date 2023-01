Anno … 2. Woche

1953, 14. Januar: Auf Anordnung des britischen Hohen Kommissars werden in Düsseldorf, Hamburg und Solingen sieben ehemals führende Nazis, unter ihnen zwei ehemalige Angehörige des Reichspropagandaministeriums und ein SS-Brigadeführer, festgenommen. Ihnen wird eine Verschwörung mit dem Ziel der Machtergreifung in der Bundesrepublik vorgeworfen. Aus Aufzeichnungen des führenden Kopfes der Gruppe, Werner Naumann, einst Staatssekretär unter Joseph Goebbels und von Adolf Hitler in dessen Testament als neuer Propagandaminister vorgesehen, lässt sich ein eng gefügtes Kontaktnetz der Verschwörer rekonstruieren, das bis in die Führungsspitze der nordrhein-westfälischen FDP reicht. Die Verhaftung sorgt für Proteste. Der Vorsitzende der Deutschen Parte...