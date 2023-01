Eine Klassenfrage

In diesen Tagen erscheint das neue Heft der Zeitschrift Marxistische Blätter mit dem Schwerpunkt »100 Jahre UdSSR«. Wir veröffentlichen daraus leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autorin den Aufsatz »Lenin und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen«. Bestellung des Hefts unter: neue-impulse-verlag.de (jW)

Bei der Wahrnehmung der offiziellen Begründung für den russischen Angriff auf die Ukraine stehen unter Linken die geostrategischen Argumente wie die Osterweiterung der NATO im Vordergrund. Die Frage nationalistischer Erklärungsmuster treten in den Hintergrund oder werden gar ganz ausgeblendet. In Wladimir Putins Ansprache vom 21. Februar 2022, in der er die Anerkennung der Lugansker und Donezker »Volksrepubliken« begründete sowie Freundschafts- und Beistandsverträge mit ihnen ankündigte, die zur formalen Grundlage des russischen Einmarsches in die Ukraine werden sollten, haben die jedoch einen sehr großen Stellenwert. Pu...