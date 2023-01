Die größten Flüsse der Erde

Der Amazonas

Auch er mag aufgeatmet haben, als er von der Abwahl Jair Bolsonaros erfuhr: der Amazonas. Ein Fünftel des Süßwasserhaushalts unseres Planeten steckt in diesem Flusssystem. Nichts, was man allzu leichtfertig verschmutzen sollte. Für den Menschen selbst ist der Amazonas kein Ponyhof: Es gibt siedend heiße Wasserläufe, in denen zu baden sich nicht anbietet. GB 2018.

MDR, 15.20 Uhr

Der Sibirische Tiger

Seele der russischen Wildnis

1940 gab es nur noch 30 Exemplare, heute sind es wieder circa 500: Der Sibirische Tiger streift durch das Gebirge zwischen Japanischem Meer und der Grenze zu China. Doch der Kahlschlag der sibirischen Wälder bedroht erneut die Existenz der bi...