Kroske, Bienert

Sohn von Intelligenzlern, war Gerd Kroske und als Heranwachsender kein allzu fleißiger Schüler. Oppositionsgeist? Angst vorm Abitur? Nach der zehnten Klasse wurde er Betonbauer. Hier macht er Erfahrungen mit einer Lebenswirklichkeit, die ihm andernfalls entgangen wäre. Dann holt er das Abitur nach, studiert Kulturwissenschaften in Berlin und Film in Potsdam-Babelsberg. Im Defa-Dokumentarfilmstudio arbeitet er u. a. mit Jürgen Böttcher und Volker Koepp, Kollegen, von denen man viel lernen konnte. Kroske setzt das ab 1989 um. Im Oktober dreht er zusammen mit Andreas Voigt »Leipzig im Herbst«, der schon im November auf der Leipziger Dokumentarfilmwoche uraufgeführt wird. Kurz darauf Dreharbeiten in Paris. »La Vilette« zeigt eine Ausstellung, in der auf Initiative von Frankreichs damaligem Kulturminister Jack Lang die freie Kunstszene der DDR präsentiert wird.

Viel Zuspruch erhält Kroske für seine Langzeitdokumentation »Kehraus«, die er 1990 beginnt. Doch mit...