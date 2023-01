Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ohne Kontrollen keine 12 Euro IG BAU: Mindestlohnerhöhung macht Aufstockung des Kontrollpersonals beim Zoll nötig, Bundesfinanzministerium bestreitet Mehrbedarf Gudrun Giese Ob der gesetzliche Mindestlohn korrekt gezahlt wird, muss intensiv kontrolliert werden, erklärt die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und fordert deutlich mehr Stellen beim zuständigen Zoll. Das Bundesfinanzministerium bestreitet den Mehrbedarf. Mindestens 16.000 zusätzliche Kontrolleure sind nach Einschätzung der Gewerkschaft bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) nötig. Damit würde die bisherige Stellenzahl mehr als verdoppelt. Nötig sei die Aufstockung wegen des »erheblich gestiegenen Kontrollbedarfs beim gesetzlichen Mindestlohn«, so die IG BAU in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Mindestlohn war zum Oktober auf zwölf Euro pro Stunde erhöht worden. Darüber hinaus müsste laut IG BAU auch die Einhaltung von...

Artikel-Länge: 2316 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen