Finanzbranche bestens vertreten

Die im Dunkeln sieht man nicht: Zwei Nichtregierungsorganisationen haben deshalb das seit einem Jahr bestehende Lobbyregister des Bundestags ausgewertet. Spitzenreiter der Branchen, die die meisten Influencer in den parlamentarischen Betrieb schicken, ist demnach die Finanzbranche. Das gehe aus der Auswertung von »Finanzwende« hervor, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Zusammen kommen demnach die Top-ten der Finanzlobby auf ein Budget von mehr als 42 Millionen Euro. Auf dem zweiten Platz lande der Energiesektor. Der dritte Platz werde branchenübergreifend eingenommen. Platz vier gehe an die Verkehrsbranche, Platz fünf und sechs an Elektro- bzw. Automobilindustrie, gefolgt von der chemischen Industrie.

Laut der Auswertung durch »Finanzwende« butterte kein Finanzakteur mehr in seine Berliner Klinkenputzer als der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Dieser lasse sich dies mehr als 15 Millionen Euro kosten. »Zwischen 141 und 15...