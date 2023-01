Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Nordstory Von New York nach Kiel Freiwillig vom großen Apfel an die Förde – kolossales Downgrade, möchte man meinen. Ein Professor für Meeresbiologie verlässt die Stadt unter den Städten, um als Grillmeister in Kiel zu existieren. BRD 2016. NDR, 15.00 Uhr Into the blue Indonesiens Unterwasserparadiese Paradiese, Untersee: Südlich der Philippinen findet sich ein Korallendreieck, von dem es viel zu zeigen gibt. Vier Teile der Doku am Stück. Spanien 2021. 3sat, 16.00 Uhr Re: Ein Zirkus für Lesbos Clownerie als humanitäre Hilfe: Eine Familie versucht, mit Hilfe von Artistenkollegen vor Ort den Zirkus zu den geflüchteten Kindern auf Lesbos zu bringen. Hindernisse sind: Bürokratie, der Wegbruch von Spenden seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und nicht zuletzt die Bedürfnisse der eigenen Kinder. BRD 2022. Arte, 19.40 Uhr Stalingrad ...

