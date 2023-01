Das Beben nach den Böllern

Gegen »Chaoten und Gewalttäter« müsse das Strafrecht konsequent angewandt werden: Infolge von Berichten über Dutzende Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rhetorisch an die Seite der Uniformierten gestellt. Für ein bundesweites Verbot von Pyrotechnik zum Jahreswechsel sieht die Bundesregierung allerdings keinen Anlass, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffman am Montag in Berlin erklärte. Eine Sprecherin von Faesers Ressort verwies auf bereits bestehende Verbote etwa in der Nähe von Kliniken oder Altersheimen. Auch hätten Länder und Kommunen die Möglichkeit, selbst Verbotszonen einzurichten.

Keine Gnade mit Leuten, die – mutmaßlich absichtlich – Böller und Raketen auf Polizisten abfeuern, verlangte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). »Jeder gezielte Angriff auf einen Menschen in Uniform« müsse Ermittlungen und eine »Gerichtsverhandlung ...