Zum Inhalt dieser Ausgabe | Weit weg von der Erde Die Berliner Postpunkband Ostseetraum hat ein neues Album draußen Fabian Lehmann Man reibt sich die Ohren, hört man den markanten kühlen Basslauf, die stoßweise einsetzende Gitarre und den launisch-mechanischen Gesang. Unweigerlich verortet man den reduzierten, blechernen Sound der Berliner Band Ostseetraum im Postpunk der 80er Jahre. Tatsächlich ist hier eine höchst zeitgemäße Band am Werk, die mit dem Berliner Label Mangel zu einer kleinen Subkultur gehört, die sich dem Sound des Minimal Wave hingibt. Auf der »Mondmenschen-EP« beschwören Ostseetraum im titelgebenden Stück mit psychedelischem Schwung ein Techniversum, das so klingt, als wolle es den Geist vom Anbeginn der Raumfahrt zurückholen. »Weit weg von der Erde leben / wir Mondmenschen«, heißt es darin, womit der auf wenige Worte reduzierte Text nahezu erschlossen ist. Mehr als um ausgeklügelte Texte oder aufwendiges Songwriting geht es Ostseetraum um einen spezifischen Sound, der zuweilen auf die gute Seite der Neuen Deutschen Welle rekurriert. Und damit vor allem nostalgisch ...

Artikel-Länge: 3069 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen