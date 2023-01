Zwei honorige Offiziere

Der Dozent und sein Freund Groll ließen ihre Blick von einer Geländestufe oberhalb der Donau über die Flussebene schweifen.

»Sie sehen dort vorn neben der Donau die Produktionshallen eines Stahlwerks, der Voestalpine Krems«, sagte der Dozent.

»Respekt!« sagte Herr Groll. »Und woher wissen Sie das?«

»Sie haben es mir ungefähr siebenundneunzigmal erzählt, weil Sie auf beiden Seiten der Donau aufgewachsen sind, in Mautern, der einstigen römischen Grenzfestung Favianis, und am anderen Ufer der Donau neben dem Stahlwerk der Hütte Krems, in dem Ihre Eltern arbeiteten. Gewohnt haben Sie in der Werkssiedlung, die von Zwangsarbeitern errichtet wurde, und vorher wohnten Sie in der Kasernensiedlung in Mautern.«

»Dann wissen Sie sicher auch, dass die Kasernensiedlung ihren Namen nach einem Nazipanzergeneral erhielt. Heute gehört die Panzerbrigade zu den ›Schnellen Diensten‹. Ursprünglich sechstausend Mann, dreihundert Panzer, davon hundert ›Leopard‹, und amerikanisch...