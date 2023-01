Baustart verschoben

Als im März 2022 der US-Chiphersteller Intel ankündigte, in Magdeburg zwei Fabriken für Halbleiter bauen zu wollen, war die Politik begeistert. Bereits ab 2027 sollten in Sachsen-Anhalt Chips der neuesten Generation produziert werden, so lautete der Plan. Doch nun verzögert sich der Baubeginn, der für das erste Halbjahr 2023 geplant war. Wann der Spatenstich nachgeholt werden soll, ist noch offen.

In einem Interview mit der Magdeburger Volksstimme Ende Dezember verwies ein Intel-Sprecher auf »veränderte Rahmenbedingungen«. Geopolitische Herausforderungen seien gewachsen, die Nachfrage nach Halbleitern gesunken, und die Inflation sowie die Energiekrise trieben die Kosten in die Höhe, führte der Konzernsprecher aus. Man könne »deshalb noch keinen definitiven Termin für den Baubeginn festlegen«. Statt dessen wolle man vorerst beobachten, ...