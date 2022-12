Wie nur sie es konnte

Im Herbst 2021 hatte ein Film mit Ingrid Rentsch deutsche Erstaufführung, obwohl sie sich 30 Jahre zuvor aus dem Beruf zurückgezogen hatte. In der auf dem Cottbusser Filmfestival vorgestellten internationalen Produktion »Wir bleiben treu« (1988/89) spielte sie die Mutter zweier junger Männer, von denen der eine Faschist und der andere Freiheitskämpfer im Spanien-Krieg geworden war. Für die damalige Umbruchszeit in der DDR schien der Film zu propagandistisch, während er in der S...