Acker als Spekulationsobjekt

Es hätte längst vorliegen sollen, spätestens im Sommer: ein Entwurf für ein Agrarstrukturgesetz in Brandenburg. Bereits im März 2020 hatte Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) den »öffentlichen Beteiligungsprozess für ein agrarstrukturelles Leitbild«, auf dessen Grundlage ein Landesgesetz hätte formuliert werden können, gestartet. Nur – viel mehr als Ankündigungen samt papiernem Stückwerk folgten nicht. Davon hat der Landesbauernverband (LBV) jetzt genug.

Worum geht es? Um Bodenmarkt, Kauf von Ackerflächen etwa. Seit Jahren tummeln sich Finanzinvestoren im Agrarsektor, ergattern Land als Spekulationsobjekt. Und genau das soll per Gesetz reguliert, bestenfalls unterbunden werden. Aber: Das, was Vogels Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) mehreren Verbänden am 9. Dezember an »Eckpunktepapier« präsentiert hat, enttäuscht offenbar. »Eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt ohne die volle Vorlage des Gesetzes ...