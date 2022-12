Rückzugsort auf Zeit

Am Tag der Besetzung marschierte die Polizei mit einem Großaufgebot vor dem Haus in der Günderrodestraße 5 auf. Alles schien darauf ausgerichtet zu sein, nach 24 Stunden zu räumen – wie bei jeder Hausbesetzung in Frankfurt am Main. Allein der Räumungstitel fehlte, es war Wochenende. So halten seit dem 3. Dezember vormals wohnungslose Menschen unterschiedlichen Alters das Haus besetzt. Zwar gibt es eine Übereinkunft mit den Eigentümern und der Stadt. Doch die Uhr tickt. Ein abgeschlossener Gestattungsvertrag läuft Ende April aus, spätestens aber kurz vor Beginn der geplanten Abrissarbeiten.

»In fünf Verhandlungsterminen« habe der Vertrag in Verhandlungen mit der mehrheitlich städtischen Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft (KEG) und der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erstritten werden müssen, erklärt die 18jährige Soziologiestudentin Jule am Dienstag in einer der Wohnungen im Gespräch mit junge Welt. Seit das Kollekti...