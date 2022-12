Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der König der Cameos Stan Lee zum 100. Geburtstag Peer Schmitt »Fans sind an Qualität nicht interessiert« Stan Lee Das erste Superheldenabenteuer von Stan Lee hatte kaum Bilder und keine Sprechblasen. Als der Verlag, aus dem Marvel Comics werden sollte, noch Timely Comics hieß, war der Name des jungen New Yorker Verlagsangestellten noch der, den ihm seine Eltern gegeben hatten: Stanley Martin Lieber. Der sollte eine Kurzgeschichte über den von seinem Kollegen Jack Kirby erfundenen Kriegshelden aus der Lower East Side, Steve Rogers alias Captain America, schreiben. Weil der junge Lieber fürchtete, der Ruf eines Comicautors wäre für die von ihm angestrebte Karriere als seriöser Schriftsteller hinderlich, wählte er das Pseudonym Stan Lee, das er dann beibehalten sollte. Inzwischen assoziiert alle Welt mit dem Namen Stan Lee die Marvel-Comic-Welt und deren Superhelden wie die Fantastic Four, Spider-Man, Hulk, Thor, diverse Generationen der X-Men und unzählige weitere. Am 28.12. feiert Marvel Comics den 100. Geburtstag se...

